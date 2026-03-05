Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:31

Алиев заявил о полной боевой готовности ВС Азербайджана

Фото: mod.gov.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один, заявил президент республики Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. По его словам, которые передает агентство Report, Минобороны, Государственная пограничная служба, Силы спецназначения должны быть готовы к проведению любой операции.

Ранее Алиев заявил, что расценивает удар иранских беспилотников по Нахичевани как теракт против республики. По словам главы государства, целью летательных аппаратов, упавших в населенном пункте, были гражданские объекты.

До этого Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру. В результате инцидента был нанесен ущерб административному зданию Нахичеванского международного аэропорта, пострадали четыре человека.

В свою очередь в МИД республики подчеркнули, что Азербайджан с самого начала конфликта на Ближнем Востоке оставался верен политике добрососедства с Ираном. Ведомство осудило действия Тегерана и добавило, что Исламская Республика не понимает политику дружбы.

Азербайджан
Иран
Ильхам Алиев
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес блокирующего кредит ЕС политика
Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.