Алиев заявил о полной боевой готовности ВС Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один, заявил президент республики Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. По его словам, которые передает агентство Report, Минобороны, Государственная пограничная служба, Силы спецназначения должны быть готовы к проведению любой операции.

Ранее Алиев заявил, что расценивает удар иранских беспилотников по Нахичевани как теракт против республики. По словам главы государства, целью летательных аппаратов, упавших в населенном пункте, были гражданские объекты.

До этого Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру. В результате инцидента был нанесен ущерб административному зданию Нахичеванского международного аэропорта, пострадали четыре человека.

В свою очередь в МИД республики подчеркнули, что Азербайджан с самого начала конфликта на Ближнем Востоке оставался верен политике добрососедства с Ираном. Ведомство осудило действия Тегерана и добавило, что Исламская Республика не понимает политику дружбы.