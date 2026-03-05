Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:41

МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань

Фото: mod.gov.az
Отрицание Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана атаки БПЛА на Нахичевань неприемлемо, заявили в Минобороны Азербайджана. В военном ведомстве подчеркнули, что ожидают от Тегерана прекращения попыток не принимать очевидное.

Отрицание Ираном атак, осуществленных сегодня беспилотниками против Азербайджана, неприемлемо ни при каких условиях, — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в атаке на Нахичевань были задействованы четыре иранских беспилотника. Их целью были объекты гражданской инфраструктуры. Под ударом, в частности, оказалось здание средней школы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести». Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком».

Алиев добавил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».

Азербайджан
Иран
атаки
удары
БПЛА
Нахичевань
