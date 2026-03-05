Прокуратуру смутили счетами за отопление в российском городе

Прокуратура Саратовской области начала проверку местного филиала ПАО «Т Плюс» после обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором сообщалось о росте стоимости отопления в квитанциях на 30 и более процентов, передает надзорное ведомство. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на завышенные платежи.

Жители сообщают, что за два зимних месяца 2026 года им поступили квитанции на оплату коммунальной услуги по теплоснабжению, в которых стоимость услуги была повышена на 30 и более процентов. Необходимо отметить, что разница стоимости коммунальной услуги по теплоснабжению между многоквартирными домами, располагающимися в одном районе города Саратова, достигает нескольких раз, — говорится в обращении.

Ранее