05 марта 2026 в 18:36

Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку иранских БПЛА на Нахичевань

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили атаку иранских БПЛА на Нахичеванскую Автономную Республику, передает пресс-служба администрации азербайджанского лидера. Эрдоган в ходе разговора осудил нападение.

Президент Турции сказал, что осуждает атаку дронов со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, выразил поддержку братскому народу Азербайджана, — сказано в сообщении.

Ранее Алиев заявил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт». Он уточнил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести» и пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «железным кулаком».

Также глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре выразил решительный протест министру иностранных дел Ирана Сейеде Аббасу Аракчи на фоне ударов по Нахичевани. Дипломат обратил внимание на нарушение норм международного права.

