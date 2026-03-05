Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил атаку иранских БПЛА на Нахичевань

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили атаку иранских БПЛА на Нахичеванскую Автономную Республику, передает пресс-служба администрации азербайджанского лидера. Эрдоган в ходе разговора осудил нападение.

Президент Турции сказал, что осуждает атаку дронов со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, выразил поддержку братскому народу Азербайджана, — сказано в сообщении.

Ранее Алиев заявил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт». Он уточнил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести» и пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «железным кулаком».

Также глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре выразил решительный протест министру иностранных дел Ирана Сейеде Аббасу Аракчи на фоне ударов по Нахичевани. Дипломат обратил внимание на нарушение норм международного права.