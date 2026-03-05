«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров

Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026

Бондарчук назвала Юру Борисова главным секс-символом России среди актеров

Актер Юра Борисов — главный секс-символ России, заявила телеведущая Светлана Бондарчук на «Форуме в большом городе» от VK, проходившем в «Мосфильме». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сексуальность не зависит от внешних данных, а заключается во внутренней харизме. Она сравнила это качество с «искрой Божьей» и особой химией, которую невозможно натренировать.

Борисов сейчас секс-символ. Сексуальность, хотела сказать, что это не про размер, но тем не менее скажу именно так. <...> Это искра Божья, это человек смотрит на тебя, и в нем есть какая-то химия, которую ты не можешь никакими мышцами прокачать, — сказала ведущая.

Среди актрис Бондарчук вместе с коллегой Агатой Муцениеце выделила Любовь Аксенову и Елизавету Базыкину. При этом она воздержалась от оценки 16-летней Анны Пересильд, отметив, что та пока слишком юна.

Ранее актриса Александра Ребенок заявила, что считает главным секс-символом на эстраде своего супруга Алексея Верткова. Что касаемо женщин, то каждая чувствует себя исключительной, особенно 8 Марта, отметила артистка.

