Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 21:17

Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю

Подростка из Ленобласти посадили под домашний арест за кражу по указке аферистов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приморский районный суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка, действовавшего по заданию мошенников, передает Telegram-канал «78». Юношу задержали 4 марта, он просил не ограничивать его свободу, так как действовал под влиянием злоумышленников.

Молодой человек перестал выходить на связь с родными 25 февраля после того, как аферисты убедили его работать на «спецслужбы». По их указанию он вскрыл сейф с €64 тыс (около 5,8 млн рублей) и планировал обокрасть еще две квартиры.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере — двое подростков по указанию неизвестных инсценировали собственное похищение. Злоумышленники манипулировали детьми дистанционно, представляясь правоохранителями.

До этого сообщалось, что курьер решил присвоить себе 14 млн рублей, полученные от обманутого мошенниками жителя Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального областного суда. Он потратил их на покупку электрокара марки Rising, нескольких смартфонов iPhone и часов Rolex. Часть денег мужчина вложил в строительство колокольни.

подростки
кражи
Ленобласть
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох
«Иран не сломлен»: в Совфеде заявили о поддержке Тегерана
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка
Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома
Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона
Трамп решил уволить главу МВБ
Граждан из Ирана продолжают эвакуировать в Азербайджан
Алиев сжал «Железный кулак». Баку накажет виновных за удар по Нахичевани
Премьер Пакистана высказался об атаке БПЛА на Нахичевань
Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники»: что известно, причины
Бывший замглавы Минобороны отправился под домашний арест
В Совфеде не увидели желания Ирана вести переговоры с США
Захарова заявила, что США и Израилю никто не угрожал
Столкновение легковушек унесло жизни двоих людей под Саратовом
«Устные указания»: подразделения ВСУ столкнулись с серьезной проблемой
Глава округа в Херсонской области попал под атаку украинских БПЛА
«Я больше патриот России, чем Америки»: доброволец из США об СВО и Украине
Самолет ВВС Индии исчез с радаров и перестал выходить на связь
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.