Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю Подростка из Ленобласти посадили под домашний арест за кражу по указке аферистов

Приморский районный суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка, действовавшего по заданию мошенников, передает Telegram-канал «78». Юношу задержали 4 марта, он просил не ограничивать его свободу, так как действовал под влиянием злоумышленников.

Молодой человек перестал выходить на связь с родными 25 февраля после того, как аферисты убедили его работать на «спецслужбы». По их указанию он вскрыл сейф с €64 тыс (около 5,8 млн рублей) и планировал обокрасть еще две квартиры.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере — двое подростков по указанию неизвестных инсценировали собственное похищение. Злоумышленники манипулировали детьми дистанционно, представляясь правоохранителями.

До этого сообщалось, что курьер решил присвоить себе 14 млн рублей, полученные от обманутого мошенниками жителя Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального областного суда. Он потратил их на покупку электрокара марки Rising, нескольких смартфонов iPhone и часов Rolex. Часть денег мужчина вложил в строительство колокольни.