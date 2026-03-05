Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 21:32

Самолет ВВС Индии исчез с радаров и перестал выходить на связь

ВВС Индии ВВС Индии Фото: Mail Today/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь и пропал с радаров, он не долетел до места прибытия в назначенное время, сообщили индийские Военно-воздушные силы в соцсети X. Начата поисковая операция.

По информации ВВС, борт вылетел из штата Ассам и в последний раз выходил на связь в 19:42 по местному времени (17:12 мск). Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправила в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon для усиления британской оборонительной эскадрильи на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, объявил премьер-министр страны Кир Стармер в телевизионном обращении. По его словам, таким образом Лондон отвечает на запросы, отправленные союзниками в регионе.

До этого украинская авиация впервые в 2026 году задействовала истребители F-16 для атак на приграничные районы России, сообщил координатор подполья Геннадий Алехин. По его информации, самолеты выполнили пуски с территории Полтавской и Сумской областей. Все выпущенные снаряды были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Индия
ВВС
истребители
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох
«Иран не сломлен»: в Совфеде заявили о поддержке Тегерана
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка
Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома
Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона
Трамп решил уволить главу МВБ
Граждан из Ирана продолжают эвакуировать в Азербайджан
Алиев сжал «Железный кулак». Баку накажет виновных за удар по Нахичевани
Премьер Пакистана высказался об атаке БПЛА на Нахичевань
Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники»: что известно, причины
Бывший замглавы Минобороны отправился под домашний арест
В Совфеде не увидели желания Ирана вести переговоры с США
Захарова заявила, что США и Израилю никто не угрожал
Столкновение легковушек унесло жизни двоих людей под Саратовом
«Устные указания»: подразделения ВСУ столкнулись с серьезной проблемой
Глава округа в Херсонской области попал под атаку украинских БПЛА
«Я больше патриот России, чем Америки»: доброволец из США об СВО и Украине
Самолет ВВС Индии исчез с радаров и перестал выходить на связь
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.