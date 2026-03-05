Самолет ВВС Индии исчез с радаров и перестал выходить на связь

Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь и пропал с радаров, он не долетел до места прибытия в назначенное время, сообщили индийские Военно-воздушные силы в соцсети X. Начата поисковая операция.

По информации ВВС, борт вылетел из штата Ассам и в последний раз выходил на связь в 19:42 по местному времени (17:12 мск). Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправила в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon для усиления британской оборонительной эскадрильи на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, объявил премьер-министр страны Кир Стармер в телевизионном обращении. По его словам, таким образом Лондон отвечает на запросы, отправленные союзниками в регионе.

До этого украинская авиация впервые в 2026 году задействовала истребители F-16 для атак на приграничные районы России, сообщил координатор подполья Геннадий Алехин. По его информации, самолеты выполнили пуски с территории Полтавской и Сумской областей. Все выпущенные снаряды были уничтожены дежурными средствами ПВО.