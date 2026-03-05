Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:34

В США рассказали о возвращении Индии к закупкам российской нефти

Bloomberg узнал о возвращении Индии к закупкам российской нефти из-за Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Индия увеличила закупки нефти из РФ в связи с эскалацией военных действий против Ирана, передает американское агентство Bloomberg. Два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии. По данным сервисов слежения за судами, танкеры, перевозящие около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах на этой неделе.

Из-за войны на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива возникла угроза дефицита нефти, и нефтеперерабатывающие предприятия в Южной Азии, похоже, снова обращаются к российским поставкам, — сказано в материале.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США попросили направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Индия
нефть
Иран
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата
В России оценил риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.