В США рассказали о возвращении Индии к закупкам российской нефти Bloomberg узнал о возвращении Индии к закупкам российской нефти из-за Ирана

Индия увеличила закупки нефти из РФ в связи с эскалацией военных действий против Ирана, передает американское агентство Bloomberg. Два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии. По данным сервисов слежения за судами, танкеры, перевозящие около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах на этой неделе.

Из-за войны на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива возникла угроза дефицита нефти, и нефтеперерабатывающие предприятия в Южной Азии, похоже, снова обращаются к российским поставкам, — сказано в материале.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США попросили направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.