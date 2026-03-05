Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:05

В ФАС сделали заявление на фоне грозящего миру нефтяного кризиса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В 2026 году рост средних розничных цен на топливо в России не превышает уровня инфляции, передает пресс-службае Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, в настоящее время уровень запасов на НПЗ и нефтебазах может полностью обеспечить спрос на топливо в стране.

ФАС контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов. В настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что у берегов Кувейта на танкере прогремел взрыв. В результате инцидента началась утечка нефти. Масштабы утечки и возможные пострадавшие уточняются. Причины взрыва пока не установлены.

Ранее американские аналитики сообщили, что Индия увеличила закупки нефти из РФ в связи с эскалацией военных действий против Ирана. В частности, два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии.

