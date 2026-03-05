Лавров заявил о продвижении в переговорах России, США и Украины

Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей. Вместе с тем Лавров подчеркнул, что конкретные решения по конфликту на Украине пока не приняты.

Определенное продвижение есть по итогам переговоров, которые состоялись в Абу-Даби два раза, два раунда прошло, крайний раунд прошел в Женеве. И есть продвижение в очередной раз по гуманитарным вопросам: обмен пленными, обмен телами, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Также Трамп назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Американский лидер выразил уверенность в достижении мирного соглашения.