Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной

В начале весны питомцам следует провести ревакцинацию и обработать их от паразитов, заявила «Москве 24» ветеринар Юлия Романова. Специалист также призвала отвести домашних животных на диспансеризацию, особенно пожилых и тех, у кого имеются хронические заболевания.

Не надо ждать мая: как только температура на улице стабильно установится выше одного градуса, необходимо обработать животное от клещей. Еще одно важное весеннее мероприятие — это ревакцинация от всех основных инфекций. При этом обязательно за 10–14 дней до нее провести обработку от глистов, чтобы паразиты не мешали эффективной выработке иммунитета, — посоветовала Романова.

Ветврач также порекомендовала дать курс витаминных комплексов для питомцев, которые находятся на натуральном питании. Это позволит животным легче перенести сезонную линьку. А добавки омега-3 и омега-6, по ее словам, весной принесут пользу абсолютно для всех пушистых любимцев. Они существенно улучшат состояние кожи.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что правильно подобранное питание может уменьшить весеннюю линьку собаки. Он отметил, что полностью избежать этого естественного процесса не получится.