02 марта 2026 в 12:37

Кинолог рассказал, как уменьшить линьку собак

Кинолог Голубев: правильное питание уменьшит линьку собаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правильно подобранное питание может уменьшить весеннюю линьку собаки, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что полностью избежать линьки не получится.

Линька — неприятный, но естественный процесс. Собаке необходимо сбросить лишний подшерсток и перестроиться под новый сезон, — рассказал Голубев.

Кинолог посоветовал проконсультироваться с ветеринаром и добавить в рацион питомца специальные витамины и минералы. По его словам, таким образом процесс обновления шерсти станет более равномерным.

Ранее кинолог Владимир Уражевский рассказал, что для чистки зубов собаке нужно использовать не щетки, а специальные косточки, жилы или мослы. По его словам, у мелких пород могут оставаться молочные клыки, что грозит скоплением остатков пищи и образованием кариеса.

собаки
советы
кинологи
весна
