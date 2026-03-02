Кинолог рассказал, как уменьшить линьку собак

Правильно подобранное питание может уменьшить весеннюю линьку собаки, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что полностью избежать линьки не получится.

Линька — неприятный, но естественный процесс. Собаке необходимо сбросить лишний подшерсток и перестроиться под новый сезон, — рассказал Голубев.

Кинолог посоветовал проконсультироваться с ветеринаром и добавить в рацион питомца специальные витамины и минералы. По его словам, таким образом процесс обновления шерсти станет более равномерным.

Ранее кинолог Владимир Уражевский рассказал, что для чистки зубов собаке нужно использовать не щетки, а специальные косточки, жилы или мослы. По его словам, у мелких пород могут оставаться молочные клыки, что грозит скоплением остатков пищи и образованием кариеса.