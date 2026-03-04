Продажи Lada в феврале упали почти на четверть «Автостат»: продажи новых машин Lada в феврале снизились на 22,5%

Продажи новых машин Lada в феврале снизились на 22,5%, следует из данных «Автостата». Уточняется, что показатель упал на 19 тыс. единиц.

В то же время в целом в России в прошлом месяце реализовали на 2,5% больше автомобилей, чем годом ранее: продажи достигли 80 тыс. единиц. Чаще всего в стране приобретали машины марок Haval (10,2 тыс.), Tenet (8,6 тыс.) и Geely (4,66 тыс.).

Ранее сообщалось, что на 1 января 2026 года количество зарегистрированных в России легковых автомобилей старше 10 лет составило 32,7 млн единиц. Эта категория составляет 69% от всего парка легковушек в стране. Второе место по численности заняла категория автомобилей возрастом от четырех до семи лет — почти 6,3 млн единиц, или 13,2% автопарка.

До этого председатель правления «Межрегионавтотранса» Сергей Храпач заявил, что китайские автомобили сейчас популярны в России, но покупать их на вторичном рынке не стоит. По его словам, ремонтировать такие машины дорого и долго, авто не предназначены для климата России, а запчасти на них не достать.