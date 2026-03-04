В России оценили новый ГОСТ на маникюр и педикюр Инструктор по маникюру Геращенко: клиентки не будут выбирать мастеров по ГОСТу

Россиянки не станут массово выбирать мастеров ногтевого сервиса по ГОСТу, заявила НСН инструктор по маникюру Ирина Геращенко. По ее мнению, клиенткам гораздо важнее коммуникация, а не то, как именно и за какое время им предоставляют услугу.

Все-таки чаще всего мы выбираем конкретного мастера, независимо от того, сделает он работу за полтора часа или за два. Кто-то, может, выберет мастера, который делает подольше, но зато выслушает очередную историю из личной жизни. Мы выбираем мастера, исходя из того, что еще он может нам предложить и как он расположит нас коммуникацией, — отметила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что грамотные люди всегда ставят в приоритет качество услуг. Эксперт добавила, что строгие временные рамки не должны провоцировать мастеров на спешку. По ее словам, в вопросе маникюра категорически нельзя торопиться, в противном случае это отразится на результате работы.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для ногтевого сервиса, документ вступит в законную силу на территории России с 30 апреля 2026 года. Он регламентирует общие требования к технологическим картам процессов в этой сфере и подробно описывает этапы выполнения процедур.