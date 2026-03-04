Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:54

В России оценили новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Инструктор по маникюру Геращенко: клиентки не будут выбирать мастеров по ГОСТу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россиянки не станут массово выбирать мастеров ногтевого сервиса по ГОСТу, заявила НСН инструктор по маникюру Ирина Геращенко. По ее мнению, клиенткам гораздо важнее коммуникация, а не то, как именно и за какое время им предоставляют услугу.

Все-таки чаще всего мы выбираем конкретного мастера, независимо от того, сделает он работу за полтора часа или за два. Кто-то, может, выберет мастера, который делает подольше, но зато выслушает очередную историю из личной жизни. Мы выбираем мастера, исходя из того, что еще он может нам предложить и как он расположит нас коммуникацией, — отметила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что грамотные люди всегда ставят в приоритет качество услуг. Эксперт добавила, что строгие временные рамки не должны провоцировать мастеров на спешку. По ее словам, в вопросе маникюра категорически нельзя торопиться, в противном случае это отразится на результате работы.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для ногтевого сервиса, документ вступит в законную силу на территории России с 30 апреля 2026 года. Он регламентирует общие требования к технологическим картам процессов в этой сфере и подробно описывает этапы выполнения процедур.

маникюр
услуги
общество
красота
