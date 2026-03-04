Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность Бурляев: нельзя оставлять кино с его воспитательной функцией в частных руках

Кинематограф нужно вернуть из частных рук в государственную собственность, выразил мнение в интервью NEWS.ru актер, кинорежиссер и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. Он напомнил, что кино воспитывает молодое поколение, нельзя отдавать эту важнейшую задачу «частникам».

Культура и рынок — понятия несовместимые. У них диаметрально противоположные задачи: у культуры поднимать дух нации, гармонизировать и просветлять общество, а у рынка — делать деньги. Чем и занялись… Если президент своей волей не выведет культуру из рынка, то нас ждет печальная перспектива угасания нации, — полагает собеседник.

Ранее парламентарий заявил о необходимости учредить на государственном уровне орган общественного контроля для кинематографа. Эта структура должна оценивать все киносценарии, которые планируются к кинопроизводству, отметил собеседник.

Также он выразил мнение, что обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей. Народный артист России подчеркнул, что положительные герои должны присутствовать в кино обязательно, чтобы зрителям — а детям особенно — было на кого равняться.