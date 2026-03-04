Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи Власти Ирана перенесли церемонию прощания с Хаменеи

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Сеидом Али Хаменеи, которую планировалось провести в Тегеране, отложена, сообщает гостелевидение республики. Окончательная дата прощания будет объявлена в ближайшее время.

Дата прощания была отложена в связи с наплывом беспрецедентного количества скорбящих. Организаторы не ожидали такого масштаба, что потребовало дополнительного времени для подготовки церемонии и обеспечения безопасности.

Ранее член совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что в стране уже скоро пройдут выборы нового верховного лидера Исламской Республики. По его словам, среди участников совета состоялся опрос на данную тему.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает подлое убийство Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики. По ее словам, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

Дипломат также обратила внимание, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.