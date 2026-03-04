Желающим пойти служить в полицию Донбасса сообщили хорошие новости Колокольцев: упрощенный порядок приема в полицию Донбасса продлен до 2028 года

Срок действия упрощенного порядка приема на службу в полицию в Донбассе и Новороссии продлен до 1 января 2028 года, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства. Министр пояснил, что в новых субъектах РФ постоянно принимаются меры для повышения эффективности работы правоохранительных органов, передает ТАСС.

Особое внимание уделялось их комплектованию. В рамках дальнейшей оптимизации этого процесса до 1 января 2028 года продлен срок упрощенного порядка приема граждан на службу в органы внутренних дел Донбасса и Новороссии, — сказал Колокольцев.

Он также рассказал о других направлениях работы в регионе. По его словам, в прошлом году активно совершенствовалась штатная структура полиции. Там, где еще не созданы постоянные отделы, для обеспечения прав местных жителей временно разворачивали опорные пункты.

Кроме того, глава МВД отметил развитие инфраструктуры связи. В прошлом году к телекоммуникационным сетям подключили 18 новых объектов, а общее число таких точек достигло 270. Колокольцев добавил, что коллегам в новых регионах постоянно помогают в раскрытии преступлений и оказывают необходимую методическую поддержку.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что дефицит кадров в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах России составляет около 15%. По его словам, этот вопрос стал одним из ключевых в повестке профессионального сообщества.