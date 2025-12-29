Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 16:58

«Поэтапно»: Путин о темпах освобождения Донбасса и Новороссии

Путин: освобождение Донбасса и Новороссии идет по плану

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Выполнение Вооруженными силами России задач по освобождению Донбасса и Новороссии идет по плану, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне военной операции на Украине. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, контроль над населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях устанавливается поэтапно.

Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции, — указал глава государства.

Верховный главнокомандующий в ходе совещания также подчеркнул важность пресечения попыток Вооруженных сил Украины помешать российской армии в Купянске. Он подтвердил, что находится в курсе предпринимаемых действий в этом направлении.

Кроме того, Путин констатировал, что освобождение Северска позволяет российским военным наступать по агломерациям Славянска и Краматорска в ДНР. По его словам, этому способствует и эффективная работа ВС РФ в Константиновке.

