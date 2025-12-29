Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:45

Путин рассказал о значимости Северска для освобождения ДНР

Путин: освобождение Северска позволяет ВС РФ наступать по агломерации Славянска

Совещание о ситуации в зоне специальной военной операции Совещание о ситуации в зоне специальной военной операции Фото: kremlin.ru
Освобождение Северска позволяет российским военным наступать по агломерациям Славянска и Краматорска в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании по ситуации в зоне СВО глава государства отметил, что этому способствует и эффективная работа ВС РФ в Константиновке, передает пресс-служба Кремля.

Освобождение Северска <…> позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерацией, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ собрал совещание в Кремле по ситуации в зоне специальной военной операции. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении более 700 квадратных километров территории за декабрь.

До этого в Минобороны России заявили, что ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Отмечается, что это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки «Центр».

27 декабря командующие группировками «Центр» и «Восток», а также руководители нескольких соединений доложили Путину о ситуации на линии боевых действий. Они сообщили, что российские военные освободили Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Россия
Владимир Путин
Северск
ДНР
ВС РФ
