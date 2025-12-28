В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР

ВС России освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, это стало возможно благодаря решительным действиям подразделений группировки «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

При этом в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое и других в ДНР, а также Новопавловки в Днепропетровской области нанесены потери живой силе и технике ряда украинских воинских формирований. Среди них — две механизированные, пехотная, две десантно-штурмовые, аэромобильная бригады, три штурмовых полка, две бригады морской пехоты, а также подразделения теробороны и Нацгвардии.

Накануне, 27 декабря, командующие группировок «Центр» и «Восток», а также руководители нескольких соединений доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации на линии боевых действий. Они сообщили, что российские военные освободили Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.