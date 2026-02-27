Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 21:40

Трамп решил вскрыть правду о выборах 2020 года

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп намерен доказать, что демократы украли у него победу на выборах 2020 года, заявил ИС «Вести» автор политической биографии президента США Дональда Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов. Он напомнил о недавнем визите агентов ФБР в Джорджию, где изъяли 700 ящиков с бюллетенями тех выборов.

Расследование находится на двойном контроле у назначенцев Трампа. Дело курируют директор ФБР Кэш Патель и глава нацразведки Тулси Габбард.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил: сын Трампа Бэррон имеет потенциал в будущем стать главой государства. По его словам, не исключено, что на должность будут претендовать и другие дети действующего американского лидера.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что международный Совет мира по Газе может заменить Совет Безопасности ООН. По его мнению, для этого необходимо, чтобы организация учитывала интересы всех ключевых участников. Он отметил, что замена может произойти при условии исключения доминирования проатлантического блока и включения новых влиятельных игроков. Для достижения договоренностей важно, чтобы Трамп учитывал позиции России и Китая.

