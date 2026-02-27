Трамп решил вскрыть правду о выборах 2020 года Бенедиктов: Трамп намерен доказать фальсификацию выборов 2020 года в США

Президент США Дональд Трамп намерен доказать, что демократы украли у него победу на выборах 2020 года, заявил ИС «Вести» автор политической биографии президента США Дональда Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов. Он напомнил о недавнем визите агентов ФБР в Джорджию, где изъяли 700 ящиков с бюллетенями тех выборов.

Расследование находится на двойном контроле у назначенцев Трампа. Дело курируют директор ФБР Кэш Патель и глава нацразведки Тулси Габбард.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил: сын Трампа Бэррон имеет потенциал в будущем стать главой государства. По его словам, не исключено, что на должность будут претендовать и другие дети действующего американского лидера.

