15 февраля 2026 в 01:14

Зеленского обвинили в намерении «украсть» выборы в стране

Галузин: Зеленский готовит махинации с выборами ради удержания власти

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с критикой в узурпации власти, начал придумывать схемы для проведения голосования, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил. По словам дипломата, украинский лидер спекулирует темой выборов и референдума по территориям, чтобы сохранить за собой пост.

В диалоге с западными партнерами и в информпространстве Украины Зеленский якобы обсуждает возможность организации волеизъявления. При этом реальных шагов для этого не предпринимается из-за действующего военного положения.

Неясно, как быть с внутренне перемещенными лицами, это огромное количество людей. Вбрасываются идеи задействовать «молдавский сценарий» — не допустить к выборам граждан Украины, проживающих в России, и по максимуму задействовать голоса диаспоры в странах Запада, — отметил Галузин.

Он также напомнил, что, несмотря на создание рабочей группы в Раде, практической подготовки к выборам не ведется, а значит говорить об участии каких-либо международных структур в мониторинге преждевременно. Галузин подчеркнул, что «просроченный президент» активно прорабатывает варианты самосохранения власти.

Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico уличило Зеленского в нежелании проводить выборы на Украине. Журналисты пришли к такому выводу после его заявления о необходимости гарантий безопасности как обязательном условии для голосования.

Михаил Галузин
Владимир Зеленский
выборы
фальсификации
