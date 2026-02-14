Президент Украины Владимир Зеленский показал свои истинные намерения относительно незаинтересованности в выборах, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico. По словам журналистов, об этом свидетельствуют слова политика о выборах главы государства в стране.

Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума, — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что Зеленский назвал обязательным условием для проведения выборов получение Украиной гарантий безопасности. По их мнению, этим президент подтвердил незаинтересованность в их организации. Кроме того, украинский лидер показал, что хочет переложить вину за откладывание процесса на Россию.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Зеленский намеренно затягивает процесс урегулирования конфликта. По его словам, таким образом политик пытается выставить на посмешище президента США Дональда Трампа. Парламентарий сравнил глав государств с сельской крысой и городской кошкой.