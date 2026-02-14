Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает процесс урегулирования конфликта, такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом политик пытается выставить на посмешище американского лидера Дональда Трампа. Парламентарий сравнил глав государств с сельской крысой и городской кошкой.

Зеленский играет с Трампом, словно сельская крыса с городской кошкой, каждый раз даря ей призрачную надежду и таская ее за распушенный хвост. Ведь Зелененькому и его окружению явно не нужен гибельный для них мир, поэтому он продолжит уничтожать преданный им народ, привычно воруя время у Дональда Трампа накануне выборов, — убежден Шеремет.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что присутствие помощника президента России Владимира Мединского на встрече в Женеве в качестве главы делегации спутало все планы Киева. По его словам, с Мединским «просто так не поспоришь».