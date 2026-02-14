Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:42

Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище

Депутат Шеремет: Зеленский пытается выставить Трампа на посмешище

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает процесс урегулирования конфликта, такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом политик пытается выставить на посмешище американского лидера Дональда Трампа. Парламентарий сравнил глав государств с сельской крысой и городской кошкой.

Зеленский играет с Трампом, словно сельская крыса с городской кошкой, каждый раз даря ей призрачную надежду и таская ее за распушенный хвост. Ведь Зелененькому и его окружению явно не нужен гибельный для них мир, поэтому он продолжит уничтожать преданный им народ, привычно воруя время у Дональда Трампа накануне выборов, — убежден Шеремет.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что присутствие помощника президента России Владимира Мединского на встрече в Женеве в качестве главы делегации спутало все планы Киева. По его словам, с Мединским «просто так не поспоришь».

Госдума
депутаты
Михаил Шеремет
Украина
Киев
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.