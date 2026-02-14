Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 07:49

«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева

Экс-помощник Кучмы Соскин: Мединский сорвал планы Киева в Женеве

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Присутствие помощника президента России Владимира Мединского на встрече в Женеве в качестве главы делегации спутало все планы Киева, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, с Мединским «просто так не поспоришь».

Он все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора, — констатировал Соскин.

Он добавил, что Мединский не позволит украинской делегации и дальше затягивать переговоры. Соскин убежден, что помощник президента России сможет провести встречу в конструктивном русле. По его мнению, это «определенно хорошая новость».

Ведь можно сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире, — заключил Соскин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский понизил статус встреч с Россией и США по урегулированию конфликта в стране. Он назвал их «техническими», однако после этого политику пришлось извиняться перед членами делегации.

