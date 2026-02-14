Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 07:19

«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией

Зеленский извинился за понижение статуса встреч с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что понизил статус встреч с Россией и Соединенными Штатами по урегулированию конфликта в стране. Он назвал их «техническими», однако после этого политику пришлось извиняться перед членами делегации.

Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал «технический уровень», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины опубликовал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для страны. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Как отметили аналитики, амбициозные планы Зеленского по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз натолкнулись на жесткое сопротивление со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В частности, политик вступил в открытую конфронтацию с украинским лидером. Орбан поставил под угрозу не только евроинтеграцию Украины, но и отношения страны с Брюсселем.

