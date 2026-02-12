Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 13:02

Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине

Зеленский приказал готовить договоры по гарантиям безопасности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

МИД совместно с минобороны в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить... проекты международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блок НАТО планирует неприкрытую военную интервенцию на Украину. Так она отреагировала на слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что после урегулирования украинского конфликта в страну отправят войска, вооружения, авиацию и флот от так называемой коалиции желающих.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По данным издания, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.

Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
