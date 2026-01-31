Зимняя Олимпиада — 2026
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности

Berliner Zeitung: гарантии НАТО Украине несут риск эскалации

Предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung. По данным издания, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.

Громкие обещания «гарантий безопасности» для Украины со стороны членов НАТО фактически являются призывом к продолжению конфликта — и, следовательно, гарантией небезопасности. <...> Несколько тысяч солдат НАТО не предотвратят возобновление боевых действий после заключения перемирия, — пишет газета.

По мнению Berliner Zeitung, настоящая безопасность может быть достигнута только совместными усилиями противников, которые готовы стать партнерами.

Ранее газета The Wall Street Journal спрогнозировала три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году. По наиболее вероятному из них, боевые действия продолжатся, другой предполагает военное истощение Украины и вынужденное принятие российских условий, а третий — ужесточение санкций против России, рассчитанных на ее «усталость».

Украина
НАТО
гарантии безопасности
конфликты
