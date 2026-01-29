Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:08

Газета WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Американская газета Wall Street Journal спрогнозировала три возможных сценария развития конфликта на Украине в 2026 году, согласно одному из которых, Киеву придется пойти на трудную сделку, получив лишь слабые гарантии безопасности от США. Другие варианты — продолжение боевых действий или ужесточение Западом санкций против России в попытке вызвать «усталость» Москвы.

В публикации отмечается, что наиболее вероятным остается сценарий продолжения боевых действий на фоне затяжных переговоров. Второй вариант предполагает военное истощение Украины, которое вынудит ее принять российские территориальные требования и ограничить численность армии.

Если у Украины иссякнут силы, ей, возможно, придется согласиться на сделку, которая будет трудноперевариваемой, но лучше альтернативы. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил ... лишь при слабых гарантиях безопасности со стороны США, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что конфликт на Украине завершится в 2026 году. По информации источника, политик называл его окончание отправной точкой для перераспределения влияния и пересмотра границ и союзов на постсоветском пространстве.

Украина
конфликты
события
варианты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам грозит автоматическое аннулирование водительских прав с 2027 года
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.