Газета WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

Американская газета Wall Street Journal спрогнозировала три возможных сценария развития конфликта на Украине в 2026 году, согласно одному из которых, Киеву придется пойти на трудную сделку, получив лишь слабые гарантии безопасности от США. Другие варианты — продолжение боевых действий или ужесточение Западом санкций против России в попытке вызвать «усталость» Москвы.

В публикации отмечается, что наиболее вероятным остается сценарий продолжения боевых действий на фоне затяжных переговоров. Второй вариант предполагает военное истощение Украины, которое вынудит ее принять российские территориальные требования и ограничить численность армии.

Если у Украины иссякнут силы, ей, возможно, придется согласиться на сделку, которая будет трудноперевариваемой, но лучше альтернативы. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил ... лишь при слабых гарантиях безопасности со стороны США, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что конфликт на Украине завершится в 2026 году. По информации источника, политик называл его окончание отправной точкой для перераспределения влияния и пересмотра границ и союзов на постсоветском пространстве.