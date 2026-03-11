Аккаунты миллионов школьников попали под прицел властей

Аккаунты 4,6 млн школьников проверят на запрещенный контент, сообщила в эфире программы «Открытый диалог» вице-губернатор Свердловской области Татьяна Савинова. По ее словам, специалисты ведут круглосуточное наблюдение.

Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Если в них [профилях] выявляются некие запрещенные материалы и деструктивный контент, суицидальные мысли, информация в течение нескольких часов передается в Минобр и в образовательные учреждения, начинается точечная работа с семьей, — сообщила Савинова.