11 марта 2026 в 12:27

Аккаунты миллионов школьников попали под прицел властей

Власти Свердловской области проверят аккаунты школьников на запрещенный контент

Аккаунты 4,6 млн школьников проверят на запрещенный контент, сообщила в эфире программы «Открытый диалог» вице-губернатор Свердловской области Татьяна Савинова. По ее словам, специалисты ведут круглосуточное наблюдение.

Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Если в них [профилях] выявляются некие запрещенные материалы и деструктивный контент, суицидальные мысли, информация в течение нескольких часов передается в Минобр и в образовательные учреждения, начинается точечная работа с семьей, — сообщила Савинова.

Власти подчеркнули, что систему мониторинга ввели ради безопасности детей. С ее помощью специалисты смогут вовремя выявлять потенциально опасные ситуации и поддерживать подростков.

