Украинский военный попытался схватить FPV-дрон голой рукой и поплатился

Украинский военный погиб при попытке перехватить атакующий FPV-дрон голыми руками, сообщил военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале. По его информации, инцидент произошел на подступах к Константиновке в ДНР, где российские операторы БПЛА засекли ротацию двух групп ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУшник пытался поймать FPV-дрон рукой. Не вышло. Наши операторы БПЛА вскрыли ротацию двух групп ВСУ на подходе к Константиновке. Враг пытался забиться в кусты, но был оперативно уничтожен точными попаданиями, — прокомментировал военкор.

На кадрах, снятых беспилотником, видно, как дрон замечает пехотинца ВСУ, пытающегося укрыться в кустах в лесополосе. Когда аппарат начинает пикировать, солдат, держа в одной руке автомат, свободной рукой пытается схватить БПЛА. В этот момент запись обрывается — дрон детонирует.

Кроме того, разведка обнаружила миномет противника во дворе частного дома в самой Константиновке. Артиллеристы мгновенно разгромили расчет противника. Момент удара также зафиксирован на видео.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что российский дрон заснял сдачу в плен украинских военных под Красноармейском. Пленный боец рассказал, что командование велело ждать в подвале фермы дальнейших приказов.