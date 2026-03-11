«Ей плевать!»: Филиппо осудил слова фон дер Ляйен об энергоресурсах из РФ Филиппо: фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства в Евросоюзе

Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства и предприятия в Европе, которые не смогут выжить без дешевых энергоресурсов, заявил в соцсети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Так он отреагировал на ее заявление о том, что вернуться к нефти и газу из РФ было бы ошибкой. Политик призвал французские власти выйти из ЕС и наладить связи с Россией.

Урсула фон дер Ляйен, пользуясь безумной властью, <...> решила, что домашние хозяйства, предприятия и люди могут спокойно погибать из-за дорогой энергии: ей плевать! — написал Филиппо.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

До этого издание El Pais сообщило, что Испания обладает достаточными запасами нефти, чтобы обеспечить свои потребности в ближайшие несколько месяцев на фоне войны на Ближнем Востоке. В частности, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), обновленным в феврале текущего года, страна выстоит 105 дней без поставок черного золота.