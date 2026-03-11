В Испании раскрыли, сколько дней страна продержится без поставок нефти El Pais: Испания может продержаться 105 дней без поставок нефти

Испания обладает достаточными запасами нефти, чтобы обеспечить свои потребности в ближайшие несколько меесяцев на фоне войны на Ближнем Востоке, передает газета El Pais. В частноти, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), обновленным в феврале текущего года, страна выстоит 105 дней без поставок черного золота.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что европейцы заплатили за энергоносители на €3 млрд больше в течение первых 10 дней войны между Израилем, США и Ираном. По словам высокопоставленной чиновницы, ЕС остается уязвимым и зависимым, так как импортирует существенную долю ископаемого топлива из «нестабильных регионов».

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.