ИИ-помощника для учителей внедрили в школах Подмосковья

В Московской области в школах внедрили ИИ-помощника для учителей — нейросеть позволит ускорить проверку тетрадей в шесть раз, пишет 360.ru. Пилотный проект запустили в Дмитрове, Щелкове, Мытищах и Богородском округе. В сентябре 2026 года его хотят распространить на все образовательные учреждения Подмосковья.

Автоматизированная система проверки письменных заданий позволяет педагогам сосредоточиться на методической части. Учитель может сфотографировать работы прямо в классе, а проверять их в удобное время и в любом месте. Необходимость носить с собой стопки тетрадей теперь отпадает.

Процедура включает несколько этапов: учитель проводит урок, фотографирует работы и загружает снимки в систему. ИИ анализирует изображения, находит ошибки и предлагает предварительную оценку с комментарием. Педагог может подтвердить или скорректировать отметку и внести ее в электронный журнал. Также доступна обратная связь, чтобы учитель мог оставлять рекомендации по улучшению результатов.

Ранее председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявил, что использование ИИ в школах повышает риск деградации юного поколения. По ее мнению, нейросети мешают детям формировать мышление.