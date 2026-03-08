Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка В США учитель математики умер после наезда на него школьников-пранкеров

Несколько подростков из американского штата Джорджия устроили пранк над своим учителем, в результате которого тот умер от остановки сердца, сообщает газета The New York Post. Несовершеннолетние закидали участок мужчины туалетной бумагой. Когда тот вышел из дома, ученики бросились к своим машинам, чтобы скрыться, и случайно переехали педагога.

Учитель средней школы Джорджии был смертельно сбит возле своего дома в результате странного несчастного случая, когда пятеро подростков напали на его дом в результате неудачной ночной выходки, — говорится в публикации.

Уточняется, что подростки оказали мужчине помощь до приезда медиков. Учителя доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, его сердце остановилось на следующий день. Причастных к трагедии учеников арестовали, им предъявили обвинения по нескольким статьям.

