Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 19:26

«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана

Трамп заявил, что нового верховного лидера Ирана должны одобрить США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrea Hanks/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Будущий руководитель Ирана должен сначала заручиться согласием со стороны Соединенных Штатов, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News. В противном случае новый глава республики не сможет долго удерживать свою власть, уверен американский политик.

Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать, — заявил руководитель.

Американский лидер допустил возможность одобрения кандидата из числа представителей действующего иранского руководства. Среди них есть достаточное количество подходящих фигур, отметил глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что власти Ирана намеревались установить контроль над всей территорией Ближнего Востока и готовили нападение. Он назвал иранское государство «бумажным тигром». Также президент не стал исключать вероятность проведения операции с участием американского спецназа. Целью таких действий может стать захват иранских запасов обогащенного урана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в настоящий момент Трамп не намерен инициировать наземную операцию против Ирана. Однако подобный сценарий все же прорабатывается американским лидером.

Иран
США
Дональд Трамп
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле
Военблогер рассказал о зачистке важного села на Донбассе
Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери
Последние секунды HIMARS перед огненным адом под Харьковом попали на видео
В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»
«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше
Дмитриев раскрыл, чем обернулся для ЕС отказ от энергоносителей из России
Раскрыты последствия ударов по крупнейшему ядерному центру Ирана
Боец ВСУ попытался спасти украинца от мобилизации и получил в челюсть
В Омане двумя емкими словами описали войну США и Израиля против Ирана
У сына Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне
Онколог допустил неочевидную причину развития болезни блогера Лерчек
Путин подписал закон об извещении граждан при поиске родственниками
Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области
Онколог ответил, откуда у Лерчек могли появиться метастазы в легких
Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Австралии началось нашествие кровожадных хищников
Во Франции впечатлились газовой «ловушкой» Путина для Европы
«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана
Взрыв снаряда привел к гибели людей в Саудовской Аравии
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.