«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана

Будущий руководитель Ирана должен сначала заручиться согласием со стороны Соединенных Штатов, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News. В противном случае новый глава республики не сможет долго удерживать свою власть, уверен американский политик.

Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать, — заявил руководитель.

Американский лидер допустил возможность одобрения кандидата из числа представителей действующего иранского руководства. Среди них есть достаточное количество подходящих фигур, отметил глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что власти Ирана намеревались установить контроль над всей территорией Ближнего Востока и готовили нападение. Он назвал иранское государство «бумажным тигром». Также президент не стал исключать вероятность проведения операции с участием американского спецназа. Целью таких действий может стать захват иранских запасов обогащенного урана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в настоящий момент Трамп не намерен инициировать наземную операцию против Ирана. Однако подобный сценарий все же прорабатывается американским лидером.