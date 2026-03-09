В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного Седьмым погибшим в Иране военным США оказался Бенджамин Пеннингтон

Министерство обороны США установило личность седьмого американского военнослужащего, погибшего в результате иранских атак, сообщает Clash Report. Им оказался 26-летний сержант Бенджамин Н. Пеннингтон из штата Кентукки.

Как сказано в публикации, военный получил ранения 1 марта во время нападения на американскую базу в Саудовской Аравии. Позднее Пеннингтон скончался от полученных травм.

Ранее стало известно, что крупнейший американский военный госпиталь в Европе — региональный медицинский центр Ландштуля в Германии — готовят к приему массового потока раненых. Отмечается, что это связано с эскалацией конфликта в Иране.

До этого представители Корпуса стражей Исламской революции отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 военнослужащих в результате комбинированной атаки ракетами и дронами на объекты Соединенных Штатов в Дубае. Удар был нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих США в Объединенных Арабских Эмиратах.