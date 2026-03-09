Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, — сказал Ушаков.

Нынешние переговоры стали первым известным контактом с момента активизации военных действий против Ирана. Президенты не общались с конца декабря 2025 года.

Позже стало известно, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Такой тон традиционен для диалога между двумя политиками.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны раскрыть свои планы на Ближний Восток. Глава ведомства указал на необходимость собрать саммит Совета Безопасности ООН из-за сложной мировой ситуации, о чем ранее, по его словам, говорил президент России.

До этого президент США обрушился с критикой на украинского коллегу Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина. Хозяин Белого дома назвал Зеленского препятствием для урегулирования конфликта на Украине.