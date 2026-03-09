Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 22:34

Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, сказал Ушаков.

Нынешние переговоры стали первым известным контактом с момента активизации военных действий против Ирана. Президенты не общались с конца декабря 2025 года.

Позже стало известно, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Такой тон традиционен для диалога между двумя политиками.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны раскрыть свои планы на Ближний Восток. Глава ведомства указал на необходимость собрать саммит Совета Безопасности ООН из-за сложной мировой ситуации, о чем ранее, по его словам, говорил президент России.

До этого президент США обрушился с критикой на украинского коллегу Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина. Хозяин Белого дома назвал Зеленского препятствием для урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин
Дональд Трамп
телефонные переговоры
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана
«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа
Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»
Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов
Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана
Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине
Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики
В Британии заявили о планах США ослабить санкции против России
«Это должно побудить»: Путин объяснил, близки ли переговоры РФ и Украины
«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО
Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине
Мужчина пострадал при минометном ударе ВСУ по Брянской области
Путин поделился с Трампом мнением о ситуации на Ближнем Востоке
Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области
В Кремле раскрыли, какую проблему обсуждали Путин и Трамп на переговорах
«Деловой характер»: в РФ оценили переговоры Путина и Трампа
Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор
Севастополь частично лишился электроэнергии
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.