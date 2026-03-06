Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского коллегу Владимира Зеленского и похвалил российского лидера Владимира Путина, пишет Daily Express. Накануне хозяин Белого дома назвал Зеленского препятствием для урегулирования конфликта на Украине.

Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина, — констатировали авторы материала.

Ранее американский лидер заявил, что Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом Владимир Путин, по мнению президента США, со своей стороны готов предпринять необходимые для заключения соглашения шаги.

До этого глава ГРУ, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков подтвердил, что переговоры России с украинской стороной об урегулировании конфликта проходят тяжелее, нежели с американцами. В то же время он отметил, что в настоящий момент стороны продолжают подготовку для начала нового раунда встреч.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.