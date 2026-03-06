Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:37

Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину

Экс-нардеп Килинкаров: отправка бойцов ВСУ в Иран вызвала возмущение на Украине

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Отправка военных операторов беспилотников ВСУ в Иран вызвала недовольство среди жителей Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, Киев принял данное решение с целью привлечь внимание общественности к конфликту с Россией.

Сама идея отправить бойцов ВСУ в Иран вызвала большое возмущение внутри Украины. Все больше людей задаются вопросом: «Подождите, вы хотите наших лучших дроноводов увести с украинского конфликта, перекинуть их на ближневосточный? Они останутся там, а чем мы будем оборонять страну?» Такие вопросы уже возникают в информационном поле Украины. Поэтому, мне кажется, это не совсем удачная попытка каким-то образом привлечь внимание к украинскому кризису, — высказался Килинкаров.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности помочь США в операции против Ирана дешевым трепом. По его мнению, это заявление, как и многие другие, было сделано ради пиара и провокации.

ВСУ
БПЛА
Иран
Украина
