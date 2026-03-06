В ЦАХАЛ показали планировку секретного подземного бункера Хаменеи

Армия обороны Израиля обнародовала графику планировки подземного бункера, который ранее предназначался для защиты верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным ведомства, сегодня, 6 марта, убежище было поражено в ходе удара ЦАХАЛ.

Прилагается схема подземного бункера Али Хаменеи под комплексом иранского руководства, который был уничтожен в ходе сегодняшнего удара ЦАХАЛ, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, подземный военный бункер располагался под комплексом руководства Ирана в центре Тегерана и предназначался для защиты верховным лидером Ирана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что Хаменеи был убит до того, как смог воспользоваться бункером. После смерти аятоллы, пишет пресс-служба, бункер продолжался использоваться для укрытия высокопоставленного руководства.

Ранее стало известно, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. По данным СМИ, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.