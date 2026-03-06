Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:44

ЦАХАЛ «добрался» до подземного бункера Хаменеи

ЦАХАЛ: израильские истребители атаковали подземный бункер Хаменеи в Тегеране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВВС Израиля нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране, сообщила армейская пресс-служба. По версии израильской стороны, этот объект предназначался для верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, убитого в первый день военных действий.

Согласно заявлению военных, бункер был оборудован для использования в качестве командного центра в условиях чрезвычайной ситуации. В налете на Тегеран приняли участие около 50 истребителей.

Ранее стало известно, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. По данным СМИ, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.

До этого замруководителя министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде заявил, что Иран будет сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, у государства не осталось другого выбора.

