В ЦАХАЛ рассказали о бомбоубежищах, созданных за 30 лет

Система бомбоубежищ создавалась в Израиле более 30 лет на фоне регулярных ракетных обстрелов, сообщила ТАСС представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова. По ее словам, за это время в стране разработаны инструкции, построена сеть укрытий и проведена масштабная работа с населением.

В Израиле действуют три типа защитных сооружений: общественные бомбоубежища («МИКЛАТ»), укрепленные помещения в подвалах домов («МАМАК») и специальные комнаты внутри квартир («МАМАД»). Как отметила Уколова, система оповещения постоянно модернизируется: сигналы тревоги поступают не по всей стране, а точечно, в зоны потенциального поражения ракетами или осколками.

Корреспондент убедился, что в домах, построенных в окрестностях Тель-Авива с начала 1990-х, укрепленная комната есть в каждой квартире. В общественных укрытиях имеются вода, туалеты, фильтры для воздуха и запасные выходы. Жители часто обустраивают их матрасами и палатками для ночевок во время воздушных тревог.

Оповещение об атаке дублируется несколькими способами: за несколько минут до удара на экранах смартфонов появляется предупреждение на иврите, русском и английском, затем включаются сирены.

Ранее российские туристы в Дубае столкнулись с нехваткой укрытий на фоне ракетных ударов Ирана. Они рассказали, что в городе отсутствуют классические бомбоубежища: атаки приходится переживать на парковках в торговых центрах или кладовках.