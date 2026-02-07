Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам РИА новости: ВСУ выгоняли гражданских из бомбоубежищ в Димитрове

Бойцы ВСУ занимали гражданские бомбоубежища в Димитрове (ДНР), выгоняя оттуда мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из населенного пункта Щербина Ирина. По ее словам, некоторые объекты строились еще в 50-е годы, поэтому там били «шикарные бомбоубежища».

В школе этой я училась, и я знаю там послевоенная постройка 50-х годов, там шикарное бомбоубежище. Говорили, что это будет для гражданских. В доме новом — хорошее бомбоубежище, если люди там уже прятались и готовились — украинские войска всех оттуда выгоняли, — сказала беженка.

Город Димитров был освобожден российскими войсками в конце декабря 2025 года. Однако, по свидетельствам местных жителей, удары по населенным пунктам некоторое время продолжались.

Ранее беженец из города Димитров Анатолий Старый стал очевидцем атаки украинских беспилотников на жилые дома. Он заявил, что по населенному пункту были совершены удары с использованием дронов, снаряженных дробью.

До этого беженец Виктор Кулик сообщил, что украинские военные в Красноармейске целенаправленно наносили удары по жилым домам, отмеченным специальными надписями. По его словам, предупреждающие метки «Здесь живут люди» не оберегали гражданских, а, напротив, привлекали огонь ВСУ.