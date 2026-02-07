Зимняя Олимпиада — 2026
«Охотники за головами» сбросили СВУ на людей, получавших воду в церкви

ВСУ сбросили снаряд на получавших воду в церкви жителей Димитрова в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ ударили по скоплению мирных жителей Димитрова в ДНР, получавших воду в церкви, заявила в беседе с РИА Новости беженка Ирина Щербина. По ее словам, украинские военнослужащие сделали это специально, отдавая себе отчет в том, что бьют по гражданским.

Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища. <…> Видят — люди собирались за водой два раза в неделю. И вот они (ВСУ. — NEWS.ru) скидывали [снаряд с дрона], — отметила женщина.

Один раз пострадало девять человек, двое погибло, уточнила она. При этом над жителями Димитрова постоянно висят украинские беспилотники, добавила беженка. Из-за действий ВСУ Щербина начала называть украинские войска «охотниками за головами».

Ранее сообщалось, что в селе Верхний Любаж Курской области БПЛА упал на территорию частного домовладения. Это привело к человеческим жертвам. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, погиб 27-летний мужчина, еще три человека госпитализированы с ранениями.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ по Шебекинскому городскому округу Белгородской области погиб один мирный житель, еще один человек получил тяжелые ранения. Удар был нанесен по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром.

