06 февраля 2026 в 22:32

Один человек погиб из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: при атаке ВСУ на Шебекинский округ погиб мужчина и пострадала женщина

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу Белгородской области погиб один мирный житель, еще один человек получил тяжелые ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Удар был нанесен по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром.

В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте... Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким...написал губернатор.

Женщина-пассажирка с тяжелыми ранениями была экстренно доставлена в городскую больницу № 2 Белгорода. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое: диагностирована минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги.

Врачи-реаниматологи продолжают бороться за ее жизнь. Транспортное средство в результате атаки было полностью уничтожено огнем.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 февраля сбили почти 40 украинских беспилотников в небе над Россией. В пресс-службе Министерства обороны РФ подтвердили, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

