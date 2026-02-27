Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 21:48

«С удовольствием»: Зеленский заявил о готовности принять ядерное оружие

Зеленский заявил о готовности принять ядерное оружие от Британии и Франции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции, передает издание «Страна». Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

Зеленский не уточнил, на каких условиях Украина могла бы получить ядерный арсенал от союзников. Официальной реакции Лондона и Парижа на заявление украинского лидера пока не последовало.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

Кроме того, политолог и публицист Юрий Светов убежден, что Великобритания и Франция вряд ли передадут ВСУ готовое ядерное оружие. Однако он не исключил, что страны могут оказать технологическую поддержку и предоставить специалистов для его производства на украинской территории.

Владимир Зеленский
Великобритания
Франция
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Стало известно о пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке в Москве
Появились кадры после взрыва в московской многоэтажке
В одном российском регионе ввели режим воздушной тревоги
В многоэтажке на юго-западе Москвы прогремел взрыв
Сход трамвая с рельсов привел к масштабным жертвам
«С удовольствием»: Зеленский заявил о готовности принять ядерное оружие
Трамп решил вскрыть правду о выборах 2020 года
«Чтобы поскорее закончилось»: Трамп об урегулировании кризиса на Украине
Минобороны отчиталось об уничтожении десятков БПЛА за вечер
Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку военных на Украину
Жабы сорвали строительство инновационного завода в Берлине
Трамп решил «по-дружески» захватить Кубу
В МВД сообщили, что стало со сбежавшем в центре Москвы осужденным
Развод с Бероевым, измена, опекунство: как живет Ксения Алферова
Трамп подтвердил желание отменить санкции против России
Недельная инфляция выросла в России
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.