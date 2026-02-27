«С удовольствием»: Зеленский заявил о готовности принять ядерное оружие Зеленский заявил о готовности принять ядерное оружие от Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции, передает издание «Страна». Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

Зеленский не уточнил, на каких условиях Украина могла бы получить ядерный арсенал от союзников. Официальной реакции Лондона и Парижа на заявление украинского лидера пока не последовало.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

Кроме того, политолог и публицист Юрий Светов убежден, что Великобритания и Франция вряд ли передадут ВСУ готовое ядерное оружие. Однако он не исключил, что страны могут оказать технологическую поддержку и предоставить специалистов для его производства на украинской территории.