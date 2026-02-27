Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 22:40

Министр молодежной политики Калининградской области задержана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич задержана по уголовному делу. Сейчас она помещена в изолятор временного содержания, передает ТАСС пресс-служба правительства региона.

Задержана министр по делам молодежи Анна Мусевич. Правительство Калининградской области оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую, — сказали в ведомстве.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на пятницу, 27 февраля. Вместе с Мусиной задержаны ее супруг Никита и муж ее сестры. Известно, что в отношении нескольких сотрудников ведомства также были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

До этого стало известно, что фигуранты уголовного дела о хищении на фортификациях в Брянской области могли скрыть финансовые документы. По словам следователей, особая сложность дела связана с тщательно спланированной схемой совершения преступления.

министры
задержания
Калининградская область
изоляторы
