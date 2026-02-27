Варум наорала на Агутина в вестибюле отеля Кушанашвили рассказал о скандале Варум с Агутиным из-за алкоголя в отеле

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о публичном скандале, который певица Анжелика Варум устроила мужу в отеле. По его словам, сказанным в эфире передачи «Пожалуйста, не рассказывай!», причиной конфликта стало то, что артист Леонид Агутин выпил алкоголь вопреки запрету жены.

Кричала на весь вестибюль отеля и осыпала отборным матом, — процитировал он.

По словам телеведущего, Варум категорически запрещала мужу пить, но он все же нашел спиртное. Кушанашвили также отметил, что внешне мягкая певица в конфликте могла действовать жестко: накричать и даже ударить.

Ранее Агутин сообщил о кончине матери. Людмиле Агутиной было 85 лет, она скончалась дома. По словам артиста, у женщины было множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Агутин отметил, что, хотя понимал неизбежность этого события, внутренне не мог в него поверить.

До этого пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая в комментарии NEWS.ru еще до похорон говорила, что церемония прощания с Людмилой Агутиной пройдет в закрытом формате. На траурное мероприятие, с ее слов, были приглашены исключительно близкие родственники и друзья семьи.