Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 23:45

Варум наорала на Агутина в вестибюле отеля

Кушанашвили рассказал о скандале Варум с Агутиным из-за алкоголя в отеле

Заслуженный артист России Леонид Агутин и Анжелика Варум Заслуженный артист России Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о публичном скандале, который певица Анжелика Варум устроила мужу в отеле. По его словам, сказанным в эфире передачи «Пожалуйста, не рассказывай!», причиной конфликта стало то, что артист Леонид Агутин выпил алкоголь вопреки запрету жены.

Кричала на весь вестибюль отеля и осыпала отборным матом, — процитировал он.

По словам телеведущего, Варум категорически запрещала мужу пить, но он все же нашел спиртное. Кушанашвили также отметил, что внешне мягкая певица в конфликте могла действовать жестко: накричать и даже ударить.

Ранее Агутин сообщил о кончине матери. Людмиле Агутиной было 85 лет, она скончалась дома. По словам артиста, у женщины было множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Агутин отметил, что, хотя понимал неизбежность этого события, внутренне не мог в него поверить.

До этого пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая в комментарии NEWS.ru еще до похорон говорила, что церемония прощания с Людмилой Агутиной пройдет в закрытом формате. На траурное мероприятие, с ее слов, были приглашены исключительно близкие родственники и друзья семьи.

Отар Кушанашвили
Анжелика Варум
скандалы
Леонид Агутин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций
В Госархиве РФ нашли параллели зверства ВСУ в Судже с поведением нацистов
Иран пошел на уступку США по урану
Куда угодно, лишь бы подальше: почему люди массово бегут прочь из США
Можно ли вылечить, только ли из-за водки: врач рассказала все про цирроз
В возрасте 77 лет умер автор цикла «Песни Гипериона»
Умер популярный актер из «Великолепного века»
Для жителей после взрыва в Москве открыли ПВР
Пассажиры Azur Air наблюдали взрывы из двигателя на взлете с Фукуока
Трамп выразил свое мнение о продолжении конфликта на Украине
Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Брянскую область
Пожар вспыхнул на НПЗ под Краснодаром из-за падения обломков дрона
Дмитриев рассказал, как Зеленского прервали на полуслове про ядерную бомбу
Выбираем клинику пластической хирургии. Подробнейший гайд от профессора
Экзамен на права, ОСАГО, платный въезд: что изменится для водителей с марта
Прокуратура взяла на контроль инцидент со взрывом в Москве
Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы: что сдетонировало, сколько жертв
Стало известно, о чем OpenAI ведет переговоры с Пентагоном
Зеленский решил назначить спецпредставителя по Белоруссии
Варум наорала на Агутина в вестибюле отеля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Москва

Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.