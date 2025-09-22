«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:09

Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина

Пресс-секретарь Агутина: церемония прощания с матерью певца будет закрытой

Людмила Агутина Людмила Агутина Фото: Жигайлов Алексей/Фотохроника ТАС

Церемония прощания с Людмилой Агутиной, матерью заслуженного артиста России Леонида Агутина, пройдет в закрытом режиме, заявила NEWS.ru пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая. По ее словам, на траурном мероприятии будут присутствовать только близкие.

Прощание только для близких, — сказала Борхес-Яровая.

Ранее Агутин сообщил о смерти матери, которой было 85 лет. Женщина ушла из жизни накануне, 21 сентября, у себя дома. У нее было много заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона. По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста Кубани Георгия Хадышьяна. Он умер на 66-м году жизни. По словам помощника заведующего художественно-постановочной частью театра Татьяны Шкодиной, причиной кончины стал инсульт. Актер известен по ролям в Краснодарском академическом театре драмы и фильмам «Морской патруль» и «Утоли мои печали».

Ранее в возрасте 87 лет скончалась младшая дочь классика русской литературы Михаила Шолохова. По данным пресс-службы Государственного музея-заповедника «Тихий Дон», прощание с ней состоится 23 сентября.

Леонид Агутин
смерти
певцы
похороны
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
«Жизненно необходимо»: в РФ объяснили наращивание производства ракет С-400
В Госдуме предупредили США о цене малейшего обмана по ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.