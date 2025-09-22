Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина Пресс-секретарь Агутина: церемония прощания с матерью певца будет закрытой

Церемония прощания с Людмилой Агутиной, матерью заслуженного артиста России Леонида Агутина, пройдет в закрытом режиме, заявила NEWS.ru пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая. По ее словам, на траурном мероприятии будут присутствовать только близкие.

Прощание только для близких, — сказала Борхес-Яровая.

Ранее Агутин сообщил о смерти матери, которой было 85 лет. Женщина ушла из жизни накануне, 21 сентября, у себя дома. У нее было много заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона. По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил.

